«Это создаст эффект бомбы»
- 11.12.2025, 13:04
Эксперт рассказал о ситуации на границе Украины и Приднестровья.
Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в эфире Radio NV прокомментировал рост риска проникновения ДРГ в Украину из Приднестровья.
«Мечта России, чтобы мы перешли границу и захватили Приднестровье. Вот мечта России. Потому что для них, для аргумента относительно нашей агрессивной политики, что мы так же агрессор, а не только они, как мы где-то их обзываем, это просто [необходимо]», — считает Ягун.
Он также объяснил, какие последствия это будет иметь:
«Это будет эффект разорвавшейся бомбы, потому что мы фактически повторим в миниатюре то, что они сделали в 2022-м году. Без разрешения Молдовы, без согласия правительства Кишинева, никаких шагов в отношении этого анклава мы предпринять не сможем. Другое дело, что есть методы разведывательные и контрразведывательные, это правда. И там надо все делать правильно».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину «несколько выстрелов» прозвучали со стороны самопровозглашенного Приднестровья.
Также президент Молдовы Майя Санду заявляла, что в случае установления контроля России над Молдовой страна может стать плацдармом для дальнейшего вторжения в Одесскую область. Однако этот сценарий стал невозможным, ведь на выборах победили проевропейские силы.