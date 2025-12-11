Без трусов 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.12.2025, 13:12

4,988

«Искандеры» с «Кинжалами» больше «не смеются».

Накануне «великий геополитик» сделал ряд заявлений о СВОей «идущей строго по плану».

Вот это пафосное - на вручении медалей «Золотая Звезда» Героям России:

«Мы вновь убеждаемся, насколько прочны традиции воинской славы, с каким достоинством их продолжают наши современники, в том числе совсем молодые ребята, бойцы, сражающиеся на передовой... Они проявили исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. В сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой».

А это «великий историк» на совещании с членами СПЧ, где он снова критиковал Ленина за границы советских республик, заявляя, что Донбасс всегда был частью России и пообещал это исправить:

«Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения цели специальной военной операции».

Однако, его оптимизм и показуху не раздают даже такие лояльные z-военкоры, как Юрий Подоляка.

По его словам, министр Белоусов на конец четвертого года войны так и не решил проблему с обеспечением трусами и носками «покрытой славой» второй армии мира. Ими СВОшников снабжают волонтеры. Собственно, как и много чем - от «багги» до «мавинков». (форму, еду, лекарства, броники, как и многое другое, военным приходится покупать за свои). Но «добросборы» жалуются , что пожертвования резко упали. Фанаты «Русского мира' обеднели или разочаровались. Да и как иначе, когда только ленивый военкор, z-блогер или участник боевых действий хоть раз ни поведал, как власть и командование относится к своим солдатам.

По данным аналитиков, в 2025-м за тактические и по меркам территории Украины скромные продвижения россияне платят большую цену, чем в предыдущие годы. Все чаще непрофессиональных, спешно набранных по контракту людей без подготовки массово бросают на взятие городков, которые начальство уже объявило «освобожденными».

По базе «Медиазоны» и «русской службы Би-би-си» (оба СМИ - иноагенты по версии Минюста), составленной по открытым источникам с подтвержденными именами, с начала боев погибли более 153 тысяч российских военных. Реальная цифра может быть выше. Согласно их расчетам на основе данных реестра наследственных дел, всего число погибших россиян в Украине может составлять около 219 тыс.

Как подсчитала та же «Медиазона», изучив судебные карточки, к 1 декабря 2025 г. в российские суды поступило почти 90 тыс. исков о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести.

Минобороны РФ даже разработало положение о новой медали - «За поиск без вести пропавших и павших».

На днях The Economist со ссылкой на свои метаоценки написал, что за «спецоперацию» Россия потеряла ранеными и убитыми от 1 до 1,35 млн человек.Погибло до 1% от довоенного числа мужчин в возрастных группах, пригодных для воинской службы (т.е. верхняя граница потерь 600 тыс. убитыми).

Мы, конечно, не верим! Как такое может быть, это ж примерно столько США потеряли убитыми и умершими от «испанки» в Первой мировой (117 000 - 126 000), во Вьетнаме (58 тыс.) и во Второй мировой войне (405 000 - 418 000) вместе взятых.

Но даже если все это «ложь, клевета, дискредитация, пропаганда», а сама цифра потерь существенно завышена и «вражескими голосами», и «нашим Трампом» в 1,5, в 2 или даже в 3 раза, то и в этом случае она не поддается никакому пониманию и оправданию.

Но «великий полководец» не слышит - ни экономистов, ни экспертов, ни военных, ни блогеров, ни демографов, ни мобилизованных с их родственниками, пребывая в убеждении, что в «войне на истощение при поддержке трампистской дипломатии, ирано- китайско-корейской «дружбы», европейской непоследовательности, обстрелов, рекрутов за деньги, госконтроля и репрессий он переборет Украину и за ценой не постоит.

Правда, в это уже не верит даже Подоляка: «Искандеры» с «Кинжалами» больше «не смеются», не в состоянии разрушить мосты в Украине. Как возвращать домой СВОшников с «афганским синдромом» и уголовным прошлым, по его словам, власти тоже не знают.

Парадокс: даже свои говорят, что король-то без трусов голый, но пока это ничего не меняет.

