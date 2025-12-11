В Беларусь идет новая волна гриппа
- 11.12.2025, 13:23
- 1,656
Когда ее ждать.
Глава Комитета по здравоохранению Юрий Горбич предупредил минчан, что скоро придет волна гриппа. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
По словам Юрия Горбича, волну гриппа в 2025 году следует ожидать в период с конца декабря, а также в январе и в начале февраля..
- Пандемический грипп 2009 года входит в состав тех вирусов гриппа, которые у нас циркулируют, но нового пандемического штамма не будет, - пояснил председатель Комитета по здравоохранению.