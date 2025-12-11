В Беларусь идет новая волна гриппа 11.12.2025, 13:23

1,656

Когда ее ждать.

Глава Комитета по здравоохранению Юрий Горбич предупредил минчан, что скоро придет волна гриппа. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам Юрия Горбича, волну гриппа в 2025 году следует ожидать в период с конца декабря, а также в январе и в начале февраля..

- Пандемический грипп 2009 года входит в состав тех вирусов гриппа, которые у нас циркулируют, но нового пандемического штамма не будет, - пояснил председатель Комитета по здравоохранению.

