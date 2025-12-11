«Тунеядцев» шокировали суммы в жировках 2 11.12.2025, 13:37

На сколько в этом году подорожали услуги ЖКХ?

Беларусы удивились суммам в квитанциях за коммунальные за октябрь. Большие суммы были связаны с изменениями для «тунеядцев». Однако и для остальных в этом году ЖКУ стали существенно дороже. Тарифы на них выросли с начала года выросли в 1,8 раза больше, чем в среднем была инфляция, пишет «Зеркало».

За январь-ноябрь этого года тарифы инфляция составила 6,5%. А стоимость коммунальных на это время выросла на 12,22%.

Больше всего увеличились тарифы на канализацию — на 24%, вывоз мусора с начала года стал на 20% дороже. Почти на 19% выросла стоимость холодной воды, а горячей — на 10%.

Меньше всего подорожал газ — на 0,45%.

Напомним, чиновники с октября ввели ужесточения для белорусов, у которых есть жилье и которые попали в базу «тунеядцев». Это новшество отразилось на жировках. Людей это возмутило — многие не ожидали такого роста стоимости коммунальных услуг.

Между тем правительство намерено к 2029 году довести тарифы на ЖКУ до экономически обоснованных, за исключением отопления и подогрева воды. Это означает, что такие услуги для белорусов станут дороже.

