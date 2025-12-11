закрыть
В Киеве возле ТЭЦ задержали российского шпиона

3
  • 11.12.2025, 13:46
  • 1,390
В Киеве возле ТЭЦ задержали российского шпиона

Агент попросил включить его в список на обмен и отправить в РФ.

В Киеве задержали мужчину, который передавал российской разведке данные о расположении воинских частей и теплоэлектроцентрали.

Об этом сообщает сайт Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что в течение сентября-ноября 21-летний житель Хмельницкой области в мессенджере Telegram познакомился с сотрудником военной разведки России. За деньги парень согласился собирать и передавать россиянину информацию о расположении военных объектов и ТЭЦ в Киеве.

Задержали шпиона непосредственно возле теплоэлектроцентрали, которую он снимал по заказу россиян. После задержания молодой человек попросил включить его в список на обмен и отправить в РФ.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

