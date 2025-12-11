В Киеве возле ТЭЦ задержали российского шпиона 3 11.12.2025, 13:46

1,390

Агент попросил включить его в список на обмен и отправить в РФ.

В Киеве задержали мужчину, который передавал российской разведке данные о расположении воинских частей и теплоэлектроцентрали.

Об этом сообщает сайт Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что в течение сентября-ноября 21-летний житель Хмельницкой области в мессенджере Telegram познакомился с сотрудником военной разведки России. За деньги парень согласился собирать и передавать россиянину информацию о расположении военных объектов и ТЭЦ в Киеве.

Задержали шпиона непосредственно возле теплоэлектроцентрали, которую он снимал по заказу россиян. После задержания молодой человек попросил включить его в список на обмен и отправить в РФ.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com