Может, не в директорах дело?

Как белорусские промышленные гиганты провали все планы.

Директор МТЗ получил выговор, лишился премии, а потом все равно был уволен. Директору «Могилевлифтмаша» Минпром сделал просто выговор. Директора МАЗа, БелАЗа и «Белкоммунмаша» отделались замечаниями. Белорусские промышленные гиганты в этом году провалили все планы, пишет planbmedia.io.

В должности директора МТЗ Сергей Авраменко продержался чуть больше года. И за это время он совершенно не оправдал возложенного на него высочайшего доверия. За это время МТЗ по плану должен был выпустить 33767 тракторов. Выпустил всего 23 тысячи. Должен был продать 28 тысяч машин, продал меньше 17 тысяч.

Поэтому в ноябре Министерство промышленности объявило Авраменко выговор и лишило его премии вместе со всеми остальными должностными лицами предприятия. А в конце ноября Лукашенко вообще уволил не справившегося директора.

Спасать гордость белорусской промышленности Лукашенко отправил руководителя «Белкоммунмаша» Тараса Мурога. Сказал, что к январю новый директор должен продать все трактора, которые лишние, и разгрузить склады.

Правда, разгрузить склады «Белкоммунмаша» у Мурога до этого уже не получилось. Именно за это министерство промышленности сделало ему официальное замечание. Хотя, казалось бы, чего проще? Бери и продавай.

«В тракторах наших нуждается весь мир», — сказал Лукашенко, назначая нового руководителя МТЗ.

Где конкретно мир нуждается в белорусских тракторах Лукашенко, правда, не сказал. Зато объяснил, что конкретно надо сделать, чтобы их продать.

«Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите. Я например вижу выход из положения существующего именно в этом».

Удивительно, что до сих по никто не додумался до такого очевидного рецепта. Правда, вместе с супертрактором, который лучший в мире, надо будет произвести супергрузовик, суперхолодильник и супер стиральную машину. И, видимо, еще супермэна, чтобы он все это продавал. Потому что у всех остальных белорусских гигантов дела не лучше, чем у МТЗ и «Белкоммунмаша». А у некоторых так даже гораздо хуже.

Например, «Атлант» за девять месяцев должен был произвести 225 тысяч стиральных машин. Произвел – 90 тысяч. Вместо трех миллионов цветных телевизоров в стране сделали в полтора раза меньше. Вместо семи тысяч грузовиков МАЗ произвел только пять тысяч.

Но самых впечатляющих успехов в освоении рынков дальней дуги добился Белорусский металлургический завод. БМЗ должен был продать на рынки дальней дуги 240 тысяч тонн проката черных металлов. Продал вместо этого всего 35 тысяч тонн.

И это если еще не вспоминать про убытки. Потому что убытками могут похвастаться практически все.

Поэтому совершенно непонятно, за что они так все прицепились к бывшему директору тракторного завода. Ну не выполнил бывший директор план. Так а кто из директоров этот план выполнил?

Но, с другой стороны, кого-нибудь показательно уволить надо, а всех директоров уволить нельзя. Потому что других взять все равно негде. Того же Авраменко сразу после увольнения с МТЗ назначили гендиректором Минского завода шестерен. Так что, конечно, не выполняющих планы директоров можно менять местами. Но от перемены директоров местами планы не выполняются. Может, не в директорах дело?

