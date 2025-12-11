Джонни Депп готовит фильм по книге уроженца Киева
- 11.12.2025, 14:16
Съемки планируется начать в конце 2026 года.
Актер и продюсер Джонни Депп станет со-продюсером первой англоязычной экранизации романа уроженца Киева Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщили 10 декабря на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Роман Булгакова, написанный в 1928–1940 годах, сатирически описывает два времени и два места: Москву 1930-х годов и Иерусалим времен Понтия Пилата. Центральная сюжетная линия посвящена возвращению дьявола в Москву, а также истории главной героини Маргариты и говорящего кота Бегемота.
На данный момент режиссер и состав актеров не объявлены. Съемки планируется начать в конце 2026 года.
После резонансного судебного процесса с актрисой Эмбер Херд карьера Деппа временно приостановилась. В 2024 году он выступил режиссером и продюсером фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия», а также снимался в картинах «Минaмата» (2020) и «Жанна Дюбарри» (2023).
Кроме того, Депп ведет финальные переговоры о роли Эбенезера Скруджа в темной адаптации Рождественской песни Paramount, а также планирует сняться вместе с Пенелопой Крус в экшн-триллере «Пьяница» от Lionsgate.