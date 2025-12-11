Авиарейсы из Москвы в Минск отменены или задерживаются 1 11.12.2025, 14:38

Из-за атаки дронов.

Национальный аэропорт Минск предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов. Связаны они с российскими ограничениями из-за атаки дронов.

«В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства Российской Федерации в расписание авиарейсов могут вноситься изменения. Просим пассажиров, встречающих и провожающих учитывать эту информацию и планировать поездку в Национальный аэропорт согласно текущим условиям», — сообщил минский аэропорт.

За актуальным расписанием и статусом нужного рейса рекомендуют следить на табло вылетов/прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.

11 декабря три рейса «Аэрофлота» в Минск из московского Шереметьево в 00.35, 08.30 и 13.00 были отменены, задерживаются рейсы «Белавиа» из Внуково и Домодедово.

Отметим, что в ночь на 11 декабря украинские беспилотники массированно атаковали Москву.

