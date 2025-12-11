ВСУ перерезали логистику россиян: оккупанты пьют воду из луж

ВСУ перерезали логистику россиян: оккупанты пьют воду из луж1
- 11.12.2025, 14:45
- 3,400
Это может моментально вывести захватчиков из строя.
Украинские удары по логистике превращают российские подразделения в изнуренных, обезвоженных и больных людей. Оккупанты показали, до чего их довели ВСУ.
В Сети появилось новое видео, где российские солдаты пьют грязную воду из лесной лужи: логистика оккупантов разрушена ударами ВСУ настолько, что им нечего пить. На опубликованных кадрах видно четырех российских военных, которые стоят в лесу и буквально черпают ртом грязную воду из мелкой лужи.
Видео, опубликованное Сергеем Стерненко, показывает кризис российских военных на передовой. Солдаты не скрывают: пить нечего, жажда настолько сильная, что они готовы нарушать санитарные нормы.
«Выживаем как можем, а там разберемся», - говорит российский солдат на видео.
Соцсети подчеркивают, что это наглядная иллюстрация того, как украинские дроны и артиллерия системно уничтожают российскую логистику, лишая войска РФ снабжения.
Почему это опасно: питье из луж может моментально вывести бойца из строя
Лесная грязная вода — это смесь бактерий, кишечных вирусов, паразитов и химических загрязнений. Пить ее — фактически гарантированно получить проблемы: острые кишечные инфекции (рвота, диарея, обезвоживание), дизентерия, кампилобактериоз, лептоспироз, паразитарные инвазии, отравление стоячей водой с продуктами гниения. Для военных это означает немедленную потерю боеспособности. Даже легкое отравление может вывести солдата из строя на несколько суток, а тяжелое — потребовать госпитализации. То, что видно на видео, — это массовый риск заболеваний, которые распространяются среди группы мгновенно.