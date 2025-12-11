Доллар рванул вверх

Доллар рванул вверх1
- 11.12.2025, 14:49
А российский рубль резко рухнул.
11 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксированы заметные колебания курсов иностранных валют. Наибольший рост показали доллар и юань: американская валюта подорожала на 3,3 копейки, обновив трёхнедельный максимум, а юань прибавил 5,1 копейки.
В отличие от них российский рубль продемонстрировал снижение — его курс уменьшился на 3,2 копейки. Евро в этот день не торговался.
Актуальные курсы на 11 декабря:
доллар — Br 2,9341;
евро — Br 3,3739;
российский рубль — Br 3,7203 (за ₽100);
юань — Br 4,1568 (за ¥10).