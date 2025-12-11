«Скоро в холодильник полезут: купил 10 сосисок — 3 отдай»4
- 11.12.2025, 15:08
- 2,062
В Беларуси хотят ввести изменения по подаркам.
В Беларуси в 2026 году хотят ввести изменения для сумм подарков, с которых не надо платить подоходный сбор, пишет «Зеркало». Что об этом думают белорусы?
Что могут изменить
Беларусы могут получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам года. Если же деньги одолжили близкие родственники и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение, оно касается тех, кого власти считают «иждивенцами».
Доходы от подарков, которые не облагаются подоходным сбором, хотят снизить с нынешних 11 516 рублей до 6000. Речь о суммах от всех источников в Беларуси.
Чиновники также хотят ввести планку в 6000 рублей, которые можно получить из-за границы, и они не будут облагаться подоходным.
Что думают белорусы о возможном новшестве
О планируемых изменения в TikTok рассказала юрист Мария Чаевская. Под ее видео разгорелось обсуждение. Вот некоторые комментарии:
«Если тебе подарили, значит, ты должен поделиться? За что? Это мое! Скоро в холодильник полезут: купил 10 сосисок — 3 отдай».
«Короче, так и непонятно, почему у чиновников коттеджи дорогущие и машины…»
«Получается, что хитро сделали: от третьих лиц было 10 тысяч, а станет 6».
«Это не увеличили, а уменьшили в два раза. Лучше бы оставили как было».
«Получается, я со своей зарплаты уже заплатила налог — и еще раз заберут, если хочу кому-то подарить?»
«Пенсионные взносы + подоходный — итого около 50% налогов. Подарил — еще 13% забрали».
«Для незнающих скажу: ни один такой закон не подписан. Это все оферты для доверчивого населения».
«А в чем прикол? Подаренные деньги уже были обложены налогом».
«Вообще кому какое дело, что и кто мне дарит? С какого перепугу налоговая распоряжается подарками?»
«Интересно получается. А зачем делить? Чтобы по факту уменьшить лимит до 6000?»
«Еще один аргумент, что все нужно делать наличными — там никто не укажет, как распоряжаться своими деньгами».
«Родители, которые сдают деньги в сад или школу, — это тоже считается подарком и должен быть налог?»
«Охренели совсем — за подарки налог! В голове не укладывается».
«Уже не знают, что придумать…»