«Скоро в холодильник полезут: купил 10 сосисок — 3 отдай» 4 11.12.2025, 15:08

В Беларуси хотят ввести изменения по подаркам.

В Беларуси в 2026 году хотят ввести изменения для сумм подарков, с которых не надо платить подоходный сбор, пишет «Зеркало». Что об этом думают белорусы?

Что могут изменить

Беларусы могут получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам года. Если же деньги одолжили близкие родственники и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа. Но тут есть исключение, оно касается тех, кого власти считают «иждивенцами».

Доходы от подарков, которые не облагаются подоходным сбором, хотят снизить с нынешних 11 516 рублей до 6000. Речь о суммах от всех источников в Беларуси.

Чиновники также хотят ввести планку в 6000 рублей, которые можно получить из-за границы, и они не будут облагаться подоходным.

Что думают белорусы о возможном новшестве

О планируемых изменения в TikTok рассказала юрист Мария Чаевская. Под ее видео разгорелось обсуждение. Вот некоторые комментарии:

«Если тебе подарили, значит, ты должен поделиться? За что? Это мое! Скоро в холодильник полезут: купил 10 сосисок — 3 отдай».

«Короче, так и непонятно, почему у чиновников коттеджи дорогущие и машины…»

«Получается, что хитро сделали: от третьих лиц было 10 тысяч, а станет 6».

«Это не увеличили, а уменьшили в два раза. Лучше бы оставили как было».

«Получается, я со своей зарплаты уже заплатила налог — и еще раз заберут, если хочу кому-то подарить?»

«Пенсионные взносы + подоходный — итого около 50% налогов. Подарил — еще 13% забрали».

«Для незнающих скажу: ни один такой закон не подписан. Это все оферты для доверчивого населения».

«А в чем прикол? Подаренные деньги уже были обложены налогом».

«Вообще кому какое дело, что и кто мне дарит? С какого перепугу налоговая распоряжается подарками?»

«Интересно получается. А зачем делить? Чтобы по факту уменьшить лимит до 6000?»

«Еще один аргумент, что все нужно делать наличными — там никто не укажет, как распоряжаться своими деньгами».

«Родители, которые сдают деньги в сад или школу, — это тоже считается подарком и должен быть налог?»

«Охренели совсем — за подарки налог! В голове не укладывается».

«Уже не знают, что придумать…»

