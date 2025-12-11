Горький шоколад может продлить молодость 11.12.2025, 15:20

Ученые давно предполагали, что растительные соединения могут менять активность генов.

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что теобромин — природное соединение, придающее темному шоколаду горький вкус — может замедлять старение на молекулярном уровне. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Теобромин относится к семейству веществ, к которому принадлежат кофеин и теофиллин. В организме человека он действует как мягкий стимулятор, повышая бдительность без нервозности. В какао концентрация теофиллина особенно высока.

Ученые давно предполагали, что растительные соединения могут менять активность генов через эпигенетические метки на ДНК, которые с возрастом изменяются. Чтобы подтвердить эту теорию, команда проанализировала данные 509 женщин из исследования TwinsUK и 1160 участников когорты KORA в Германии. Ученые сравнивали уровни различных метаболитов в крови участников и оценивали метилирование ДНК — изменений в активности генов.

Результаты показали: более высокий уровень теобромина в организме связан с замедленным «эпигенетическим старением», измеряемым специальными тестами GrimAge и DNAmTL. Такие выводы согласуются с экспериментами на животных: у нематод C. elegans (круглых червей) теобромин продлевает жизнь, улучшает липидный профиль, кровяное давление и когнитивные функции.

Авторы отмечают, что влияние теобромина может быть частично связано с другими компонентами какао, например полифенолами, а также образом жизни участников. Положительный эффект соединения был особенно заметен среди курильщиков, что указывает на возможное противодействие теобромина эпигенетическим повреждениям, вызванным никотином.

«Следующий шаг — понять, действует ли теобромин сам по себе или в сочетании с другими веществами», — отметил ведущий автор исследования Рами Саад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com