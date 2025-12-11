закрыть
Российский флот бомбардировщиков разваливается

2
  • 11.12.2025, 15:25
Российский флот бомбардировщиков разваливается

РФ не способна быстро восполнить утраты.

Российская авиация стратегического назначения сталкивается с беспрецедентными трудностями, ставшими результатом сочетания случайных аварий и целенаправленных ударов Украины, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

В начале 2025 года трагедия произошла на одной из авиабаз. Из-за технической неисправности сработали катапультные кресла, в результате чего погибли оба члена экипажа. Этот случай подчеркнул уязвимость российских бомбардировщиков даже на собственной территории.

Ситуацию еще больше осложнила операция «Паутина», направленная против стратегических авиабаз России. В рамках этой операции сотни малых дронов поразили ключевые объекты, включая Ту-22М3, Ту-95, Ту-160 и А-50. На многих самолетах уже была заправка для дальних ударов, что повышает серьезность удара. По разным оценкам, повреждены или уничтожены от 10 до 40 самолетов, что стало серьезным ударом по стареющему парку стратегических бомбардировщиков.

Российские самолеты, несмотря на масштабные потери, остаются платформой для дальних ударов, но теперь вынуждены действовать с безопасного расстояния, чтобы снизить риск попадания украинских дронов и ракет. Старение техники и ограниченные возможности для ее замены делают положение критическим: многие самолеты были построены еще в эпоху Холодной войны, и Россия не способна быстро восполнить утраты.

Операция украинской стороны также показала эффективность малых беспилотников и современных методов противодействия авиации. Это вынуждает российское командование искать новые тактики и ограничивать использование авиации на линии фронта, что снижает стратегические возможности ВКС.

Несмотря на проведенные совместные учения с Китаем и частичную боеготовность флота, эксперты считают, что 2025 год станет крайне опасным для российских пилотов бомбардировочной авиации. Потери и угрозы со стороны Украины продолжают ослаблять один из ключевых элементов стратегической мощи России.

