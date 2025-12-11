закрыть
«У нас в рассольнике опарыши были»

  • 11.12.2025, 15:32
«У нас в рассольнике опарыши были»
иллюстративное фото

Школьники со всей Беларуси рассказали о насекомых, плесени и просрочке в столовых.

В школах Бобруйска детей кормили гнилыми овощами и просроченной крупой. После публикации этой информации в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org школьники из разных городов Беларуси начали массово делиться историями о том, что им подавали в столовых. Приводим некоторые комментарии:

«Я в еде таракана нашла».

«Я иглу, а в прошлом году мальчики из нашего класса нашли ноготь».

«У нас пчела была в стакане».

«Моя подруга нашла большую личинку в котлете».

«А я — плесень в сосиске».

«А так у нас, плесень видно…»

«У нас в рассольнике опарыши были».

«Это наше чудо: огурец и протухший мазик».

«У нас в рассольнике опарыши были».

«Да ещё и компот с личинками».

«А у нас в Витебске хлеб с плесенью».

«Я нашла в котлете кончик чего-то маленького и розового — похоже на отрезанный крысиный хвост (и котлета наполовину была сырой...)».

«У нас пюре с плесенью раз 10 было».

«Нас кормили макаронами с плесенью».

«Нас кормят просрочкой».

«У моей одноклассницы пару недель назад нашли лезвие в булочке».

«А мне один раз попался батон с плесенью».

«У нас в пицце тараканы были».

«У нас сосиски были зелёными».

«А у нас в столовке тараканы бегают».

«А меня в школе один раз кормили макаронами: они воняли какими-то тряпками, на вкус были как плесень. В тот день мы ехали на экскурсию — и те, кто ел эти макароны, потом отравились и месяц в школу не ходили».

«Я траванулся от школьной еды».

«Помню, нам давали сырки перед физкультурой, и у всего класса, кто их съел, началось отравление — все домой пошли».

