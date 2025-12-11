«У нас в рассольнике опарыши были»1
- 11.12.2025, 15:32
Школьники со всей Беларуси рассказали о насекомых, плесени и просрочке в столовых.
В школах Бобруйска детей кормили гнилыми овощами и просроченной крупой. После публикации этой информации в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org школьники из разных городов Беларуси начали массово делиться историями о том, что им подавали в столовых. Приводим некоторые комментарии:
«Я в еде таракана нашла».
«Я иглу, а в прошлом году мальчики из нашего класса нашли ноготь».
«У нас пчела была в стакане».
«Моя подруга нашла большую личинку в котлете».
«А я — плесень в сосиске».
«А так у нас, плесень видно…»
«У нас в рассольнике опарыши были».
«Это наше чудо: огурец и протухший мазик».
«Да ещё и компот с личинками».
«А у нас в Витебске хлеб с плесенью».
«Я нашла в котлете кончик чего-то маленького и розового — похоже на отрезанный крысиный хвост (и котлета наполовину была сырой...)».
«У нас пюре с плесенью раз 10 было».
«Нас кормили макаронами с плесенью».
«Нас кормят просрочкой».
«У моей одноклассницы пару недель назад нашли лезвие в булочке».
«А мне один раз попался батон с плесенью».
«У нас в пицце тараканы были».
«У нас сосиски были зелёными».
«А у нас в столовке тараканы бегают».
«А меня в школе один раз кормили макаронами: они воняли какими-то тряпками, на вкус были как плесень. В тот день мы ехали на экскурсию — и те, кто ел эти макароны, потом отравились и месяц в школу не ходили».
«Я траванулся от школьной еды».
«Помню, нам давали сырки перед физкультурой, и у всего класса, кто их съел, началось отравление — все домой пошли».