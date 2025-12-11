Песков взвыл из-за задержания в Польше российского археолога 2 11.12.2025, 15:39

Его разыскивали за незаконные раскопки в оккупированном Крыму.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил возмущение в связи с задержанием польскими правоохранителями российского археолога, которого Украина разыскивает за незаконные раскопки в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает ЕП.

Песков назвал инцидент «правовым произволом» и заявил, что Кремль будет требовать через дипломатические каналы защиты своего гражданина. «Самое главное сейчас — освободить россиянина. Но, учитывая ожесточение, которое царит в отношении нашей страны в Варшаве, это не самая подходящая для поездок наших граждан страна», - добавил он.

Ожидается, что Украина вскоре направит Польше официальный запрос об экстрадиции. После поступления документов суд решит, есть ли основания для выдачи подозреваемого Украине. За содеянное Бутягину грозит наказание от одного до 10 лет лишения свободы.

Что предшествовало?

В ноябре 2024 года Служба безопасности совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательную базу на гражданина РФ, который разграбляет украинское культурное наследие во временно оккупированном Крыму. По оценкам экспертов, Украине нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн. Сообщено о подозрении археологу российского «Государственного Эрмитажа».

Сегодня, 11 декабря 2025 года, стало известно, что в Польше задержали известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Б., которого Украина объявила в международный розыск за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму.

