закрыть
11 декабря 2025, четверг, 17:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Танк ВСУ Leopard 2A4 накрыл позиции российской пехоты под Покровском

  • 11.12.2025, 16:27
  • 1,492
Танк ВСУ Leopard 2A4 накрыл позиции российской пехоты под Покровском

Видеофакт.

Украинский танк Leopard 2A4 нанес огневое поражение по позициям российской пехоты в районе Покровска Донецкой области.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись обнародовала 155-я отдельная механизированная бригада «Анна Киевская». На кадрах видна работа экипажа боевой машины, который ведет прицельный огонь по посадке, где закрепились подразделения противника.

В результате ударов противник понес значительные потери в живой силе. Боевая операция осуществлялась в условиях активных действий российских сил в этом секторе фронта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип