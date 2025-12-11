Танк ВСУ Leopard 2A4 накрыл позиции российской пехоты под Покровском
- 11.12.2025, 16:27
- 1,492
Видеофакт.
Украинский танк Leopard 2A4 нанес огневое поражение по позициям российской пехоты в районе Покровска Донецкой области.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись обнародовала 155-я отдельная механизированная бригада «Анна Киевская». На кадрах видна работа экипажа боевой машины, который ведет прицельный огонь по посадке, где закрепились подразделения противника.
В результате ударов противник понес значительные потери в живой силе. Боевая операция осуществлялась в условиях активных действий российских сил в этом секторе фронта.