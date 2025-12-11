Танк ВСУ Leopard 2A4 накрыл позиции российской пехоты под Покровском 11.12.2025, 16:27

1,492

Видеофакт.

Украинский танк Leopard 2A4 нанес огневое поражение по позициям российской пехоты в районе Покровска Донецкой области.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», видеозапись обнародовала 155-я отдельная механизированная бригада «Анна Киевская». На кадрах видна работа экипажа боевой машины, который ведет прицельный огонь по посадке, где закрепились подразделения противника.

В результате ударов противник понес значительные потери в живой силе. Боевая операция осуществлялась в условиях активных действий российских сил в этом секторе фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com