Почему люди дрожат от холода 1 11.12.2025, 16:34

Ученые объяснили скрытый механизм защиты.

Не секрет, что наше тело непроизвольно трясется на холоде. Теперь исследователи рассказали, почему это происходит и чем может помочь нашему организму.

Несмотря на многослойную одежду, наличие теплой шапки, перчаток и шарфа, мы все равно можем мерзнуть в самый холодный и ветреный день. Но в чем же проблема: мы недостаточно тепло одеты или эти непроизвольные сокращения мышц могут быть признаком чего-то более серьезного? Эксперты ответили на эти вопросы с точки зрения науки, пишет Popular Science.

Что такое дрожь?

По словам доктора Наташи Бхуян, семейного врача из Феникса, дрожь — способ, которым человеческое тело вырабатывает тепло, когда нам холодно. Это происходит за счет мышечных сокращений: дрожь может значительно ускорить метаболизм, что может привести к более быстрой усталости. Простыми словами, это действительно эффективный способ повысить или поддержать температуру тела, однако он требует огромного количества энергии.

Подобно чиханию или «мурашкам по коже», дрожь — непроизвольное явление. По словам доктора Ромины Сифуэнтес, на самом деле дрожь — защитная реакция организма, призванная поддерживать комфортную температуру человеческого тела. Гипоталамус, как известно, способен ощущать даже малейшее снижение внутренней температуры тела, а потому запускает быструю мышечную активность, чтобы помочь поддерживать стабильность.

Таким образом, дрожь — здоровая и совершенно естественная реакция организма на холод. Более того, это своего рода встроенный термостат, предназначенный для того, чтобы защитить нас от переохлаждения опасного для жизни.

При какой температуре наше тело начинает дрожать?

По словам Сифуэнтес, большинство людей начинают дрожать в тот момент, когда температура тела падает ниже нормальной. Отметим, что нормальная температура может варьироваться в зависимости от нашего организма — в среднем 36,1 — 37,2 градуса по Цельсию.

Эксперты отмечают, что нормальная температура нашего тела зависит от целого ряда факторов, в том числе:

возраст;

количество жира;

заболевания;

способность организма адаптироваться к холоду.

Когда на дрожь стоит обратить внимание?

Большинство людей дрожат, когда им холодно, однако это не единственная причина возникновения дрожи. Реакция «бей или беги» также способна заставить нас дрожать. Чувства тревоги или благоговения также способны вызвать дрожь.

Однако, по словам экспертов, причиной возникновения дрожи может стать и болезнь. Например, дрожь, связанная с лихорадкой, означает, что организм пытается повысить свою заданную температуру — по сути, внутренний термостат — чтобы бороться с инфекцией.

