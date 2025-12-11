Это называется «воспитанием» или «реабилитацией» 1 Татьяна Вольтская

11.12.2025, 16:40

Татьяна Вольтская

Пыточные комнаты есть в каждом месте содержания украинских пленных.

Аппараты для пыток током, пластиковые дубинки, мешки для удушения, емкости с водой для частичного утопления, устройства, чтобы загонять иголки под ногти – все это собрано в комнате для пыток. Но ежедневные многократные избиения, пытки током, унижения, изнасилования – это еще далеко не все. Палачи, в которых превратилось огромное количество моих сограждан, заставляют пленных украинцев стоять, не двигаясь, от подъема до отбоя, с краткими перерывами на «еду» (о еде отдельный разговор). Если кто-то просто переступит с ноги на ногу, вертухаи врываются и избивают всю камеру. Для этого – представляете картину – они сами долгими часами следят за пленными по камерам, которыми утыканы (извините за тавтологию) все камеры.

Это не моя больная фантазия – это из прошлогоднего доклада ООН, а сейчас еще международный «Мемориал» выпустил свой доклад на ту же тему. Правозащитники выяснили, что пыточные комнаты есть в каждом месте, где содержатся украинские военнопленные, а таких мест насчитали 280. Но не обязательно в пыточную уводить – можно электрошокером побаловаться или собак натравить, когда камеру проверяешь или ведешь куда-то. Практически всех пленных заставляют петь российский гимн, патриотические песни, выкрикивать пророссийские лозунги. Один ошибется – избивают всю камеру. Это называется «воспитанием» или «реабилитацией».

Ну, и голод, конечно – на завтрак кипяток и кусок хлеба, на обед две ложки так называемой каши, съесть надо буквально за минуту, что не успел – в ведро. И условия содержания – унитазы вырваны, стекол в окнах нет, грязь, адский холод, за просьбу отвести к врачу – избиение. Люди возвращаются из плена без зубов и с торчащими ребрами – как из настоящего концлагеря. Нет, конечно, война ведет к озверению с обеих сторон – и это в докладах отражено. Да, украинские военные тоже избивают российских пленных – но только сразу после боя и на первых допросах, а потом в местах содержания этого уже нет.

И, конечно, пытки и бесчеловечные условия – это прямой приказ сверху. «Военнопленные приводили примеры сговора между сотрудниками ФСБ и ФСИН в процессе пыток… …сотрудники ФСИН применяли пытки по указанию ФСБ или Следственного комитета, в частности, для «подготовки» лиц к допросам. В некоторых случаях пытки осуществлялись совместно местными сотрудниками ФСИН и подразделениями специального назначения ФСИН («Спецназом»), которые ежемесячно менялись между учреждениями. Такие ротации, как правило, сопровождались особенно жестокими практиками и специфическими формами пыток. Некоторые опрошенные свидетельствовали о том, что слышали приказы от руководства о пытках военнопленных или были свидетелями пыток, происходивших на глазах у начальства или перед внутренними видеокамерами».

Помню, в детстве меня водили в подвал Казанского собора, где тогда был музей религии и атеизма – там был целый зал со средневековым пыточным арсеналом. Ужасный зал. Думаю, когда-нибудь такой же устроят в музее этой войны – настоящем скорбном музее, а не таком, какие теперь понатыканы чуть ли не в каждой деревне. Но что делать с тысячами людей, для которых пытать другого – рутина или даже удовольствие – это самый страшный вопрос. В том, что все эти практики они обязательно применят к своим, сомнения нет. А вот в том, что от этой проказы можно быстро излечиться – сомнения большие. И конечно, когда читаешь о пытках украинских пленных – трудно с чем-то сравнить это ощущение горя и позора.

