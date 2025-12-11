закрыть
11 декабря 2025, четверг, 17:17
Литва готовит собственные санкции против режима Лукашенко

  • 11.12.2025, 17:00
Вильнюс также готов вновь закрыть границу с Беларусью.

Правительство Литвы рассматривает введение национальных санкций против Беларуси или повторного закрытия границы, но сначала будет искать решение при поддержке союзников, заявила в интервью LRT премьер-министр страны Инга Ругинене.

«Министерство иностранных дел активно работает на уровне Европейской комиссии при полной поддержке Комиссии над новым пакетом санкций», — сказала она.

«Я уже поговорила со специальным посланником США по Беларуси [Джоном Коулом] и проведу личную встречу. Мы также обсудим совместные действия с нашими стратегическими партнерами», — добавила Ругинене.

По словам политика, если это не поможет, будет «всерьез рассмотрен» вопрос о введении национальных санкций и закрытии границы.

При этом она заметила, что количество случаев проникновения воздушных шаров было минимальным, когда Литва закрыла свою границу с Беларусью на несколько недель в конце октября.

