В Британии из музея в Бристоле похитили более 600 предметов 2 11.12.2025, 17:13

Полиция называет утрату «серьезным ударом» по культурному наследию.

В британском Бристоле из коллекции Британской империи и Содружества местного музея было похищено более 600 экспонатов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные полиции,.

Детективы полиции графств Эйвон и Сомерсет заявили, что хотят допросить четырех мужчин в связи с ограблением, и обнародовали изображения с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована эта группа.

Предметы были похищены из внемузейного хранилища 25 сентября между 1 и 2 часами ночи.

Детектив Дэн Бурган, который ведет это дело, сказал: «Кража многих предметов, имеющих значительную культурную ценность, является серьезной потерей для города».

«Эти предметы, многие из которых были пожертвованы, являются частью коллекции, которая дает представление о многогранной части британской истории, и мы надеемся, что общественность поможет нам привлечь виновных к ответственности», – добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com