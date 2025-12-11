В Британии из музея в Бристоле похитили более 600 предметов

В Британии из музея в Бристоле похитили более 600 предметов2
- 11.12.2025, 17:13
Полиция называет утрату «серьезным ударом» по культурному наследию.
В британском Бристоле из коллекции Британской империи и Содружества местного музея было похищено более 600 экспонатов.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные полиции,.
Детективы полиции графств Эйвон и Сомерсет заявили, что хотят допросить четырех мужчин в связи с ограблением, и обнародовали изображения с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована эта группа.
Предметы были похищены из внемузейного хранилища 25 сентября между 1 и 2 часами ночи.
Детектив Дэн Бурган, который ведет это дело, сказал: «Кража многих предметов, имеющих значительную культурную ценность, является серьезной потерей для города».
«Эти предметы, многие из которых были пожертвованы, являются частью коллекции, которая дает представление о многогранной части британской истории, и мы надеемся, что общественность поможет нам привлечь виновных к ответственности», – добавил он.