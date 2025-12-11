В Минске произошла серьезная авария
- 11.12.2025, 17:22
МЧС извлекало людей из поврежденного авто.
Onlíner сообщает о серьезной аварии в столичной Степянке, улица Карвата: одно авто оказалось перевернуто. Как можно рассмотреть на фото с места происшествия, пострадавшего из поврежденной машины извлекает МЧС. Помимо спасателей, работает бригада скорой помощи.
— В скорую грузили двоих. Что касается машин, то второй участник ДТП заскочил на бордюр.
— Сегодня около 12:30 77-летний водитель Renault, двигаясь по местному проезду улиц Карвата и Связистов, вблизи дома №10 по улице Связистов, по предварительной информации, проявил невнимательность во время движения и совершил наезд на стоявший у края проезжей части автомобиль Mazda, в результате чего опрокинулся на бок, — комментируют аварию в ГАИ.
Сообщается, что водитель и 76-летняя пассажирка Renault доставлены в больницу для обследования.