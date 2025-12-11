Мария Корина Мачадо воссоединилась с семьей после получения Нобелевской премии 11.12.2025, 17:29

Мария Корина Мачадо

Тайное путешествие главной оппозиционерки Венесуэлы.

Ведущая оппозиционная политик Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо поддержала действия США по захвату нефтяного танкера у берегов страны, назвав это «необходимым шагом» для противодействия «криминальному режиму» Николаса Мадуро, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая в четверг в Осло — на следующий день после получения премии за «неустанную борьбу» за демократические перемены — Мачадо заявила, что режим Мадуро использует гигантские нефтяные доходы не для развития страны, а для покупки оружия и подавления оппонентов. «Этих преступников нужно остановить, и перекрытие финансовых потоков незаконной деятельности — важный шаг», — подчеркнула она.

Оппозиционерка прибыла в Норвегию тайно, покинув Венесуэлу по морю. По ее словам, власти сделали бы все возможное, чтобы помешать ее выезду. В Осло Мачадо впервые почти за два года увидела своих детей и назвала эти минуты «одним из самых сильных духовных переживаний» в своей жизни.

Несмотря на возможность остаться за рубежом, Мачадо заявила, что вернется в Венесуэлу и снова уйдет в подполье. «У режима не будет информации, где я нахожусь. У меня есть люди, которые обеспечат мою безопасность», — сказала она.

Ночью ее появление на балконе отеля Grand вызвало бурю эмоций среди десятков венесуэльцев, которые скандировали «Свобода!» и пели национальный гимн. Это стало ее первым публичным выходом почти за год — после президентских выборов 2024 года, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы.

Мачадо также заявила, что страна уже «фактически оккупирована» иностранными группировками, включая агентов Ирана и представителей «Хезболлы», и превратилась в «центр криминальной активности» под контролем режима Мадуро.

Политик подчеркнула, что продолжит борьбу за демократические перемены и уверена: «Венесуэла будет свободной».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com