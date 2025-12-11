В Минске больше не будут сажать каштаны и березы 3 11.12.2025, 17:50

3,286

В чем дело?

В Минске больше не будут высаживать каштаны, березы и тополя. Об этом рассказал председатель Мингорсовета Артем Цуран на встрече с работниками «Технобанка», пишут «Минск-Новости».

По его словам, план по новым деревьям на 2025 год почти выполнен. Стоит отметить, что речь идет о посадках именно в городе – за это отвечает «Минскзеленстрой».

Цуран подчеркнул, что, перед тем как сажать растения, важно определить, какие именно и куда.

«Так, березу мы сейчас исключили вообще – она очень плохо приживается в нашем городе. Академия наук провела определенные испытания, так что не будет ни каштана, ни тополя, ни березы», – прокомментировал Цуран.

Артём Цуран встретился с коллективом «Технобанка» — какие вопросы обсуждались - Минск-новости

10 декабря, 2025 - В рамках единого дня информирования председатель Мингорсовета Артём Цуран встретился с коллективом ОАО «Технобанк» 10 декабря, передает

