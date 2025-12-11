В Минске больше не будут сажать каштаны и березы

В Минске больше не будут сажать каштаны и березы3
- 11.12.2025, 17:50
В чем дело?
В Минске больше не будут высаживать каштаны, березы и тополя. Об этом рассказал председатель Мингорсовета Артем Цуран на встрече с работниками «Технобанка», пишут «Минск-Новости».
По его словам, план по новым деревьям на 2025 год почти выполнен. Стоит отметить, что речь идет о посадках именно в городе – за это отвечает «Минскзеленстрой».
Цуран подчеркнул, что, перед тем как сажать растения, важно определить, какие именно и куда.
«Так, березу мы сейчас исключили вообще – она очень плохо приживается в нашем городе. Академия наук провела определенные испытания, так что не будет ни каштана, ни тополя, ни березы», – прокомментировал Цуран.
