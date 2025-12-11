закрыть
11 декабря 2025, четверг, 18:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске больше не будут сажать каштаны и березы

3
  • 11.12.2025, 17:50
  • 3,286
В Минске больше не будут сажать каштаны и березы

В чем дело?

В Минске больше не будут высаживать каштаны, березы и тополя. Об этом рассказал председатель Мингорсовета Артем Цуран на встрече с работниками «Технобанка», пишут «Минск-Новости».

По его словам, план по новым деревьям на 2025 год почти выполнен. Стоит отметить, что речь идет о посадках именно в городе – за это отвечает «Минскзеленстрой».

Цуран подчеркнул, что, перед тем как сажать растения, важно определить, какие именно и куда.

«Так, березу мы сейчас исключили вообще – она очень плохо приживается в нашем городе. Академия наук провела определенные испытания, так что не будет ни каштана, ни тополя, ни березы», – прокомментировал Цуран.

Артём Цуран встретился с коллективом «Технобанка» — какие вопросы обсуждались - Минск-новости

10 декабря, 2025 - В рамках единого дня информирования председатель Мингорсовета Артём Цуран встретился с коллективом ОАО «Технобанк» 10 декабря, передает

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип