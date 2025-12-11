Украина требует усилить санкции против режима Лукашенко 2 11.12.2025, 18:02

Киев предупреждает о гибридных атаках Минска на страны ЕС.

Министерство иностранных дел Украины «поддерживает действия дружественной Литвы в ответ на постоянный запуск на её ее территорию из Беларуси воздушных шаров с контрабандой, а также необходимость реагирования на эти действия не только со стороны Литвы, но и всего Европейского союза», говорится в распространенном 11 декабря комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «такие действия белорусского режима представляют угрозу безопасности международных авиаперелетов в/из аэропортов Литвы, жизни и здоровью граждан, имуществу и окружающей среде».

«Это очередное проявление гибридных атак режима Лукашенко не только против Литвы и восточного фланга НАТО, но и против государств — членов ЕС в целом. Несомненно, Минск действует не самостоятельно. Россия оказывает поддержку в осуществлении таких нарушений воздушного пространства Литвы», — считают в Киеве.

«Предыдущие недружественные действия включали также целенаправленные операции по захвату активов компаний ЕС на территории Республики Беларусь, шантаж, акты саботажа, распространение пропаганды и дезинформации», — говорится в комментарии.

По мнению МИД Украины, «Россия при участии своих сателлитов демонстрирует готовность расширять свою агрессию и политику дестабилизации не только против Украины, но и против остальной Европы».

«Мы настаиваем на необходимости усиления давления на тех, кто участвует в агрессии против Украины и дестабилизирует европейский континент, включая введение новых и дополнение существующих индивидуальных и секторальных санкций в отношении Беларуси, ее физических и юридических лиц», — сказано в комментарии.

Отмечается, что «скорость, решительность и единство имеют ключевое значение для противодействия российской агрессии, восстановления территориальной целостности Украины, а также приближения настоящего, справедливого и устойчивого мира — для Украины, Европы и трансатлантического сообщества».

«Украина выражает полную солидарность с Литвой и неизменно готова делиться приобретенным во время войны опытом, в том числе технологическими решениями», — подчеркнули в МИД.

