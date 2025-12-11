В Минске пенсионерка проколола все колеса в припаркованном автомобиле 11.12.2025, 18:24

1,196

Так женщина решила «проучить» водителя.

Пенсионерка шилом проколола четыре колеса в автомобиле, который мешал ей пройти, сообщили в пресс-службе ГУВД.

В милицию поступило сообщение от мужчины, который сообщил о повреждении шин в его Nissan. Сотрудники милиции установили, что к этому причастна 61-летняя женщина: она проколола шилом все колеса припаркованного во дворе автомобиля и ушла.

По словам пенсионерки, машина мешала ей пройти, поэтому она решила проучить владельца.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Сумма причиненного ущерба, который минчанке придется возместить, устанавливается.

