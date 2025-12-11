закрыть
Назревает новый виток конфликта между Индией и Китаем

  1,090
Страны остаются стратегическими соперниками.

Министерство иностранных дел Индии издало предупреждение для граждан, путешествующих через Китай, после инцидента с задержанием гражданки Индии в Шанхае. Женщину, родившуюся в штате Аруначал-Прадеш, удерживали 18 часов, заявив, что ее паспорт недействителен, поскольку Китай считает этот индийский штат своей территорией — «Южным Тибетом». Нью-Дели резко возразил, подчеркивая, что Аруначал-Прадеш является «неотъемлемой частью Индии», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Этот эпизод всплыл на фоне хрупкого улучшения индийско-китайских отношений. В последние месяцы страны возобновили авиасообщение, подписали соглашение о патрулировании границы и провели взаимные визиты высокого уровня. Однако давние противоречия никуда не исчезли.

Индия и Китай остаются стратегическими соперниками. Между ними — 2100 миль спорной границы, союз Пекина с Пакистаном, противостояние вокруг Тибета и сближение Дели с Тайванем. Кроме того, Индия усиливает экспорт оружия странам Юго-Восточной Азии для сдерживания Китая, а также участвует в антикитайских инициативах — включая Квад (США, Индия, Япония, Австралия).

Несмотря на разговоры о расширении торговли, индийские власти продолжают ограничивать китайские инвестиции и усиливают контроль над китайскими технологиями из-за угроз кибербезопасности.

Эксперты отмечают: Индия не стремится к примирению с Китаем, а лишь пытается «снизить риски» на фоне напряженных отношений и с Пакистаном, и с США. Поэтому новый всплеск напряженности — лишь вопрос времени.

В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией. Если США продолжат курс на противостояние с Китаем, стратегическое партнерство с Индией остается важным элементом регионального баланса.

