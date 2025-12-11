Subaru показала свой самый доступный электромобиль 11.12.2025, 18:38

Новая модель Uncharted получила передний привод и запас хода 480 км.

Subaru представила первую за несколько десятилетий переднеприводную модель — электромобиль Uncharted 2026 года.

Это самая доступная электрическая версия бренда: стартовая цена в США составляет 34995 долларов. Впервые с 1996 года система полного привода Symmetrical AWD перестала быть стандартной — теперь она доступна только в более дорогих комплектациях. пишет nv.ua.

Uncharted создан на платформе Toyota e-TNGA, фактически это близкий родственник моделей Toyota C-HR+ и электромобилей bZ4X/Solterra. Базовая переднеприводная версия оснащена одним электромотором мощностью 221 л.с., тогда как модификации Sport и GT получили двухмоторную систему на 338 л.с.

Запас хода зависит от конфигурации: передний привод обеспечивает около 480 км между зарядками, тогда как Sport имеет ориентировочно 450 км, а GT — 440 км. Все варианты используют батарею емкостью 74,7 кВт⋅ч, как и в других электромоделях Subaru.

Uncharted близок к популярному Crosstrek, но имеет немного меньший дорожный просвет — 21 см, что все же достаточно для умеренного бездорожья. Авто поддерживает скоростную зарядку мощностью до 150 кВт, что позволяет пополнить заряд с 10% до 80% примерно за 28 минут.

Базовое оснащение включает 18-дюймовые колеса, электропривод крышки багажника, режимы Eco и Snow, 14-дюймовый центральный дисплей, систему двухзонного климат-контроля и пакет функций безопасности EyeSight. Более дорогие комплектации предлагают камеры кругового обзора, помощь в движении в пробках и при перестроении, а также премиальные материалы салона.

Топовая версия GT отличается 20-дюймовыми колесами, панорамной крышей с моторизованной шторкой, вентиляцией сидений, аудиосистемой Harman Kardon и 20-дюймовым центральным дисплеем. Доступна и двухцветная схема кузова за дополнительные 970 долларов.

Несмотря на доступную базовую цену, Subaru планирует выпускать переднеприводные модели в ограниченном количестве, что может стимулировать покупателей выбирать более дорогие варианты. Модель уже представлена на рынке и призвана укрепить позиции Subaru в быстро развивающемся сегменте электромобилей.

