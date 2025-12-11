Ставка Путина на «Шахеды» рухнула Иван Яковина

11.12.2025, 18:59

Украина нашла средство против иранских беспилотников Кремля.

Еще в 2022 году Путин сделал крупную ставку на шахеды, впечатлившись первыми успехами дешевых и эффективных дронов

Тогда и правда казалось, что защиты от них быть не может: ракеты ПВО слишком дороги, а зенитные пулеметы и пушки — слишком ненадежны.

Тогда, в конце 2022 года, Москва вложила в создание огромных фабрик по изготовлению шахедов миллиарды долларов. Дополнительные миллиарды ушли на создание смежных производств, поставляющих комплектующие. За последующие два года в РФ буквально с нуля поднялась целая отрасль промышленности, которая дает двузначные цифры в рост производства в статье российской статистики «прочие транспортные средства».

Одновременно с обычными шахедами на их базе сейчас изготавливают и дроны-обманки, и дроны-ретрансляторы, и дроны-ПВО, и дроны-разведчики, и дроны с донаведением, и всякие разные другие. Массовость их производства и (главное!) применения дает весомый результат — Украина действительно много чего теряет под их ударами.

Но в последнее время шахеды все чаще сбиваются специализированными дронами-перехватчиками украинского производства, причем показатели быстро растут. Тут важно то, что один перехватчик намного проще и дешевле произвести, чем шахед. Он стоит как минимум в десять (а то и в 20) раз меньше.

В результате постепенно война в воздухе подходит к черте, за которой Россия от применения шахедов будет терять больше ресурсов, чем Украина.

Россияне стремятся избежать такого исхода: на свои дальнобойные дроны они ставят инфракрасные камеры заднего обзора, радары, позволяющие уклоняться от ударов украинских перехватчиков, устанавливают на шахеды реактивные двигатели для повышения их скорости и даже ставят небольшие обращенные назад дробовики, которые призваны сбивать приближающиеся украинские дроны.

Но толку от всего этого пока не очень много. Во-первых, эти улучшения делают каждый шахед намного дороже (иногда — в разы), а во-вторых, проворный и маневренный перехватчик в воздушном бою все равно выигрывает у крупного и неповоротливого шахеда.

В результате большие ударные дроны из РФ, которые считались неуязвимыми, становятся не самой сложной целью для бойцов украинской ПВО, которые постепенно пересаживаются с зениток за пульты управления дронами-перехватчиками.

На самом деле, мы в ходе этой войны мы уже не раз видели, как безнадежно устаревают привычные вооружения. Так утратили актуальность военные корабли, многие виды бронетехники… Артиллерия отошла на второй или даже третий план, а фронтовая логистика перешла с грузовиков на роботов (и ослов).

В общем, недорогие украинские перехватчики могут со временем сделать шахеды такой же редкостью в небе, как боевые корабли в море или БМП на земле.

Получается, что благодаря широкому внедрению дронов ПВО, уже в 2026 году «шахеды» могут стать устаревшими, а фабрикам по их производству придется радикально сокращать производство или даже закрываться.

В этом нет ничего сверхъестественного, но все же для РФ такое развитие событий стало бы проблематичным, так как Путин действительно очень сильно вложился в их производство и сделал весомую ставку на удары этими дронами по украинским тылам.

Если эта ставка будет бита, если сражение за небо над Украиной будет выиграно ВСУ, то Москва утратит важнейший рычаг давления и на Киев, и на Запад.

В общем, молодцы все те, кто в Украине работает над созданием нового поколения антидроновой ПВО. Они делают очень большое и очень важное дело. Кстати, я думаю, что на каком-то этапе у них получится создать автономные перехватчики с искусственным интеллектом, которые будут взлетать в небо, искать и уничтожать «шахеды» (а также другие российские дроны и крылатые ракеты) в полностью автоматическом режиме, совсем без участия человека.

Иван Яковина, Facebook

