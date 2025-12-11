закрыть
11 декабря 2025, четверг
В Беларуси назвали причины блокировки сайтов криптобирж

  • 11.12.2025, 19:03
Bitget, ByBit и OKX больше не открываются.

Министерство информации Республики Беларусь подтвердило, что с 9 декабря ограничен доступ к сайтам OKX, Bitget, BingX, Bybit, Weex и Gate. Основанием стало уведомление Минского горисполкома, зафиксировавшего на этих ресурсах «ненадлежащую рекламу».

Как сообщается на сайте министерства «более подробная информация о характере нарушений может быть представлена исключительно владельцам данных интернет-ресурсов».

А порядок возобновления доступа к ресурсам возможен только «после устранения нарушений, послуживших основанием для принятия решения об ограничении доступа, а также иных нарушений законодательства».

Вечером 10 декабря пользователи из Беларуси начали сообщать о недоступности некоторых сайтов бирж через местных интернет-провайдеров. При этом 11 декабря (17:00 по Минску) все биржи из списка ограничений остаются доступны для просмотра и авторизации.

В реестре ограниченного доступа отсутствуют записи о таких крупных биржах, как Binance и KuCoin.

