В Беларуси скорректировано законодательство о соцстраховании и пенсионном обеспечении 4 11.12.2025, 19:18

3,116

Лукашенко подписал указ.

Александр Лукашенко 11 декабря внес изменения в указы по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения.

Так, органам фонда предоставляется право выносить решения о взыскании задолженности без нотариальной исполнительной надписи, безвозмездно использовать межведомственные информационные ресурсы и базы данных госорганов, получать информацию об абонентских номерах сети сотовой связи физических лиц, самостоятельно уплачивающих взносы в бюджет ФСЗН, для направления им уведомлений и сообщений. Из полномочий фонда исключается финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения за счет средств бюджета ФСЗН.

«В связи с установлением порядка уплаты обязательных страховых взносов дипломатическими работниками за супругов соответствующие изменения также внесены в указ от 15 мая 2008 года № 276 „О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Кроме того, из указа от 18 мая 2020 года № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» исключены дублирующие нормы в части назначения пенсий, уточнена терминология указа от 27 сентября 2021 года № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com