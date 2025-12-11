В Беларуси скорректировано законодательство о соцстраховании и пенсионном обеспечении

В Беларуси скорректировано законодательство о соцстраховании и пенсионном обеспечении4
- 11.12.2025, 19:18
Лукашенко подписал указ.
Александр Лукашенко 11 декабря внес изменения в указы по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения.
Так, органам фонда предоставляется право выносить решения о взыскании задолженности без нотариальной исполнительной надписи, безвозмездно использовать межведомственные информационные ресурсы и базы данных госорганов, получать информацию об абонентских номерах сети сотовой связи физических лиц, самостоятельно уплачивающих взносы в бюджет ФСЗН, для направления им уведомлений и сообщений. Из полномочий фонда исключается финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения за счет средств бюджета ФСЗН.
«В связи с установлением порядка уплаты обязательных страховых взносов дипломатическими работниками за супругов соответствующие изменения также внесены в указ от 15 мая 2008 года № 276 „О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Кроме того, из указа от 18 мая 2020 года № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» исключены дублирующие нормы в части назначения пенсий, уточнена терминология указа от 27 сентября 2021 года № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии».