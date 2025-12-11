В Беловежской пуще нашли «Желтый мозг» 1 11.12.2025, 19:27

1,360

Его можно есть.

В Беловежской пуще заметили редкий съедобный гриб «Дрожалку оранжевую», которую также называют «Золотым желе», «Желтым мозгом» и «Ведьминым Маслом». Об этом сообщила 11 декабря пресс-служба Нацпарка.

Гриб широко распространен в смешанных лесах. Благодаря золотистому цвету его очень легко заметить в зимнем лиственном лесу.

«Дрожалка — позднеосенний гриб, а в свете последних климатических изменений даже зимний. Ночные заморозки ему совсем не угрожают, однако жару и солнце он не выносит», — сообщили в Нацпарке.

Дрожалка оранжевая относится к древесным желеобразным грибам, которые поселяются на отмерших ветвях и пнях. Мякоть гриба очень нежная, полупрозрачная, желеобразная.

«Интересно то, что дрожалка оранжевая относится к съедобным грибам. Она ценится не за выраженный вкус, а за свою уникальную желеобразную текстуру, которая может напоминать водоросли или морские гребешки. В нашей стране дрожалка практически не употребляется в пищу, а в азиатских, особенно в Китае и Корее, напротив, считается деликатесом», — рассказали в Беловежской пуще.

