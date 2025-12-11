Генеральный директор OnlyFans раскрыл секрет успеха компании 4 11.12.2025, 19:33

1,360

Кейли Блэр

Компания при годовом доходе в $7 млрд имеет в штате всего 42 постоянных сотрудника.

Генеральный директор платформы OnlyFans Кейли Блэр раскрыла один из ключевых факторов успеха компании, которая при годовом доходе в $7 млрд имеет в штате всего 42 постоянных сотрудника. Во время выступления на технологической конференции Web Summit в Лиссабоне она заявила, что секрет эффективности — в полном отказе от менеджеров среднего звена. Об этом сообщает издание Business Insider.

По словам Блэр, OnlyFans нанимает либо очень опытных старших специалистов, либо амбициозных начинающих сотрудников, делая акцент на их потенциале и отношении к работе, а не только на опыте.

«У нас нет этого «размытого» слоя среднего менеджмента, потому что, на мой взгляд, по-настоящему хорошего менеджера среднего звена не существует», — пояснила она.

Руководительница отметила, что в крупных компаниях лидеров часто оценивают по количеству подчиненных, однако в OnlyFans придерживаются иного подхода.

«Мы говорим нашим командам: вы можете быть командой из одного человека, но добиваться выдающихся результатов — и это будет цениться», — подчеркнула Блэр.

В компании не существует отдельной «менеджерской» карьерной траектории — каждый сотрудник является самостоятельным исполнителем.

OnlyFans, основанная в 2016 году, насчитывает 400 млн пользователей и 4 млн создателей контента по всему миру. Стратегия компании по отказу от средних управленцев соответствует общей тенденции среди технологических гигантов. Такие компании, как Microsoft, Meta, Amazon, Intel и Google, также сокращали этот слой персонала в последние годы, стремясь к более плоской организационной структуре ради повышения операционной эффективности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com