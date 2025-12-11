Зеленский сказал, кто должен решать вопросы территорий 4 11.12.2025, 19:37

1,846

Выборы или референдум.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины — через выборы или референдум.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент пояснил, что американская сторона предлагает на части Донбасса создание так называемой "свободной экономической" или, как говорят россияне, «демилитаризованной» зоны. По этому плану украинские войска должны выйти из части территории, а российские — не заходить туда.

В то же время остается много вопросов, говорит Зеленский, а именно: кто руководит этой зоной, какой будет механизм мониторинга, отводит ли войска РФ на зеркальное расстояние и как предотвратить возможную инфильтрацию российских сил под видом «гражданских».

Глава государства подчеркнул, что предложенная модель не в интересах Украины, потому что справедливо стоять на контактной линии, но диалог продолжается, и Киев ищет справедливые решения, основанные на паритете и гарантиях безопасности.

Президент подчеркнул, что окончательное решение по территориям должно быть справедливым и базироваться на позиции народа.

«Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины», - заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас на самом деле многое зависит от украинской армии.

«Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию», - подытожил Зеленский.

