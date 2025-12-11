Журнал Time выбрал архитекторов ИИ «Человеком года»
- 11.12.2025, 19:53
На обложке журнала оказались Маск, Цукерберг, Альтман и главы других компаний.
Журнал Time выбрал «человеком года» «архитекторов искусственного интеллекта».
На обложке журнала, оформленной в стиле фотографии «Обед на небоскребе», на стальной балке над городом сидят глава Meta Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, владелец X Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.
AMD и Nvidia — производители ИИ-чипов.
«Это история о том, как искусственный интеллект изменил наш мир в 2025 году новыми, захватывающими, а иногда и пугающими способами. Это история о том, как Хуанг и другие технические титаны управляли ходом истории, разрабатывая технологии и принимая решения, которые меняют информационный ландшафт, климат и наши средства к существованию. <...> Они переориентировали государственную политику, изменили геополитическое соперничество и ввели роботов в дома. Искусственный интеллект стал, пожалуй, самым важным инструментом в конкурентной борьбе великих держав со времен появления ядерного оружия», — пишет Time.
В прошлом году человеком года стал Дональд Трамп, избранный на второй президентский срок.
По расчетам букмекерского агентства Polymarket, «человеком года» в 2025 году мог стать Искусственный Интеллект. По предварительной информации, вероятность выбора ИИ составляла 69%. Далее следовали основатель и глава американской компании Nvidia, ведущего производителя чипов, Дженсен Хуанг (14%), генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (10%), Папа Римский Лев XIV (4%) и президент США Дональд Трамп (1%).