Страны ЕС договорились о бессрочной заморозке активов России 1 11.12.2025, 19:51

Еврокомиссия хочет использовать €210 млрд для предоставления Украине репарационного кредита.

Страны Евросоюза договорились заблокировать российские суверенные активы на неопределенный срок, пишет Euractiv.

Еврокомиссия хочет использовать доходы от замороженных активов для предоставления Украине репарационного кредита в размере €210 млрд.

Процесс идет на основании статьи 122 Договора о Европейском союзе, предусматривающей принятие мер при чрезвычайных обстоятельствах по принципу квалифицированного большинства, а не единогласным решением.

По словам источника портала, предложение поддержали подавляющее большинство стран ЕС. Другой собеседник полагает, что, вероятнее всего, против инициативы выступят Венгрия и Словакия. Третий дипломат заявил, что Бельгия еще не раскрыла странам ЕС свою позицию по вопросу использования активов.

Окончательно решение страны блока должны принять завтра, 12 декабря, пишет Euractiv.

