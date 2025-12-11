Археологи нашли кубический череп возрастом 1400 лет 11.12.2025, 20:01

Необычный человеческий череп обнаружили в Мексике.

Необычный человеческий череп кубической формы обнаружили на мезоамериканской стоянке в штате Тамаулипас (Мексика). Об этом сообщает Metro.

В районе стоянки между 650 годом до нашей эры и 1200 годом нашей эры проживали различные мезоамериканские этнические группы. 1400-летний мужской череп стал первым свидетельством того, что люди в этой местности практиковали достижение уникальной формы головы с помощью преднамеренной деформации.

Биолог-антрополог Хесус Эрнесто Веласко Гонсалес объяснил, что, хотя искусственно модифицированные черепа обнаруживали в этом районе и ранее, форма черепа этого человека уникальна — кость похожа на параллелепипед. Такого эффекта добивались с помощью специального угла сжатия головы в районе теменных костей.

Исследователи говорят, что необычная форма головы мужчины может иметь особое культурное значение, которое до сих пор неизвестно.

