11 декабря 2025, четверг, 20:37
Зеленский рассказал, какая судьба ждет русский язык и УПЦ в Украине

1
  • 11.12.2025, 20:25
Зеленский рассказал, какая судьба ждет русский язык и УПЦ в Украине

Отношение к этим вопросам будет соответствовать европейскому законодательству.

Отношение к вопросам русского языка и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) будет соответствовать европейскому законодательству.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства ответил на вопрос о том, поддерживают ли США позицию России относительно статуса русского языка и УПЦ МП.

«У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано в соответствии с международным правом. Есть международное право — это факт, который все должны признавать, и это то единственное, что может всех объединить», - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина формировала подход к некоторым пунктам плана согласно тому, что она в будущем будет членом Евросоюза.

«Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству - к тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза», - подчеркнул лидер страны.

