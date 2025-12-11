Зеленский рассказал, какая судьба ждет русский язык и УПЦ в Украине

Зеленский рассказал, какая судьба ждет русский язык и УПЦ в Украине1
- 11.12.2025, 20:25
Отношение к этим вопросам будет соответствовать европейскому законодательству.
Отношение к вопросам русского языка и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) будет соответствовать европейскому законодательству.
Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.
Глава государства ответил на вопрос о том, поддерживают ли США позицию России относительно статуса русского языка и УПЦ МП.
«У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано в соответствии с международным правом. Есть международное право — это факт, который все должны признавать, и это то единственное, что может всех объединить», - отметил он.
Зеленский отметил, что Украина формировала подход к некоторым пунктам плана согласно тому, что она в будущем будет членом Евросоюза.
«Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству - к тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза», - подчеркнул лидер страны.