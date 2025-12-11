Зеленский рассказал, какая судьба ждет русский язык и УПЦ в Украине 1 11.12.2025, 20:25

Отношение к этим вопросам будет соответствовать европейскому законодательству.

Отношение к вопросам русского языка и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) будет соответствовать европейскому законодательству.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава государства ответил на вопрос о том, поддерживают ли США позицию России относительно статуса русского языка и УПЦ МП.

«У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано в соответствии с международным правом. Есть международное право — это факт, который все должны признавать, и это то единственное, что может всех объединить», - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина формировала подход к некоторым пунктам плана согласно тому, что она в будущем будет членом Евросоюза.

«Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству - к тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза», - подчеркнул лидер страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com