Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов 11.12.2025, 20:27

В тройку вероятных претендентов входят два английских клуба.

Английский «Арсенал» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне, его шансы составляют 22,46%, подсчитал суперкомпьютер аналитической платформы Opta.

В тройку наиболее вероятных кандидатов также входят мюнхенская «Бавария» (19,20%) и «Манчестер Сити» (17,43%). Вероятность победы действующего чемпиона ПСЖ — 16,63%.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице после шести туров (18 очков), выиграв все матчи.

В основном раунде турнира участвуют 36 команд. После шести туров общего этапа пять — «Арсенал», «Бавария» и «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» — уже гарантировали себе участие в плей-офф.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала, а занявшие места с девятого по 24-е участники сыграют стыковые матчи.

