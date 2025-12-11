Генсек НАТО: Я давно перестал пытаться понять Путина 3 11.12.2025, 20:42

1,390

Марк Рютте ориентируется только на факты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что больше не пытается угадать, что думает российский диктатор Владимир Путин, и вместо этого ориентируется исключительно на факты.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Рютте, он имел многочисленные беседы с Путиным еще как премьер Нидерландов — после оккупации Крыма и сбития самолета MH17.

«Я уже давно перестал угадывать, что у него в голове, а смотрю на факты», - отметил он. Рютте добавил, что Путин, которого он назвал диктатором, «готов пожертвовать 1,1 миллиона собственного народа» ради «безумной исторической идеи».

«Факт, что у вас есть диктатор, готовый пожертвовать 1,1 миллиона собственного народа... если у вас есть диктатор, готовый сделать это, потому что имеет безумную идею о какой-то исторической цели... то вы должны быть очень осторожными, и мы должны быть готовыми», - подчеркнул генсек НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com