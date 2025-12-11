закрыть
Генсек НАТО: Я давно перестал пытаться понять Путина

3
  • 11.12.2025, 20:42
  • 1,390
Генсек НАТО: Я давно перестал пытаться понять Путина

Марк Рютте ориентируется только на факты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что больше не пытается угадать, что думает российский диктатор Владимир Путин, и вместо этого ориентируется исключительно на факты.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Рютте, он имел многочисленные беседы с Путиным еще как премьер Нидерландов — после оккупации Крыма и сбития самолета MH17.

«Я уже давно перестал угадывать, что у него в голове, а смотрю на факты», - отметил он. Рютте добавил, что Путин, которого он назвал диктатором, «готов пожертвовать 1,1 миллиона собственного народа» ради «безумной исторической идеи».

«Факт, что у вас есть диктатор, готовый пожертвовать 1,1 миллиона собственного народа... если у вас есть диктатор, готовый сделать это, потому что имеет безумную идею о какой-то исторической цели... то вы должны быть очень осторожными, и мы должны быть готовыми», - подчеркнул генсек НАТО.

