Цена золота превысила $4300 за унцию 11.12.2025, 20:43

Впервые за полтора месяца.

Биржевые цены на золото впервые с 21 октября поднялись выше $4300 за унцию. Февральские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в четверг, 11 декабря, подорожали на 2% — до отметки 4309,4 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 19:52 по Минску. К 20:01 по Минску рост замедлился до 1,94%, котировки были на уровне $4302,5.

Bloomberg пишет, что трейдеров обнадежило, что ФРС оставила открытой возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в следующем году, несмотря на то, что на декабрьском заседании три чиновника не поддержали последнее снижение ставки на 25 б.п. При этом рынок по-прежнему рассчитывает на два снижения ставки в 2026 году, хотя обновленные прогнозы ФРС по-прежнему предполагают только одно снижение.

С начала 2025 года биржевые цены на золото прибавили более 60%. По подсчетам Bloomberg, в этом году золото демонстрирует лучшие годовые показатели роста с 1979 года.

