Украина и США провели переговоры по гарантиям безопасности

От США были Рубио, Хегсет, Уиткофф и Кушнер.

Делегация Украины 11 декабря провела «конструктивный и глубокий» разговор с американской командой по поводу одного из трех документов о мире, который касается гарантий безопасности для Киева. Об этом в X сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, делегацию США в частности представляли: госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер, а также генералы Джек Кин и верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Today, we have had a constructive and in-depth discussion with the American team on one of the three documents we are currently working on – the one on security guarantees. The U.S. was represented by Secretary Marco Rubio @SecRubio, Secretary Pete Hegseth @SecWar, @SteveWitkoff,… pic.twitter.com/gztUJHBOqn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2025

Зеленский также выразил благодарность генсеку Альянса Марку Рютте, который представлял НАТО.

«Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях – не только для окончания войны, но и для обеспечения безопасности Украины и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат», – написал президент.

Как отметил Зеленский, гарантии безопасности – «одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов».

«У нас уже был негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, как и то, что Россия не раз нарушала все остальные свои обязательства. Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе по поводу гарантий безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова», – подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, стороны договорились, что «команды будут активно работать ради того, чтобы в ближайшее время было конкретное понимание гарантий безопасности».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com