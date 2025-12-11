закрыть
11 декабря 2025, четверг, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и США провели переговоры по гарантиям безопасности

4
  • 11.12.2025, 20:49
  • 1,926
Украина и США провели переговоры по гарантиям безопасности

От США были Рубио, Хегсет, Уиткофф и Кушнер.

Делегация Украины 11 декабря провела «конструктивный и глубокий» разговор с американской командой по поводу одного из трех документов о мире, который касается гарантий безопасности для Киева. Об этом в X сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, делегацию США в частности представляли: госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер, а также генералы Джек Кин и верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Зеленский также выразил благодарность генсеку Альянса Марку Рютте, который представлял НАТО.

«Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях – не только для окончания войны, но и для обеспечения безопасности Украины и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат», – написал президент.

Как отметил Зеленский, гарантии безопасности – «одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов».

«У нас уже был негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, как и то, что Россия не раз нарушала все остальные свои обязательства. Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе по поводу гарантий безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова», – подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, стороны договорились, что «команды будут активно работать ради того, чтобы в ближайшее время было конкретное понимание гарантий безопасности».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип