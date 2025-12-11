Кочегар из Могилева рассказал, сколько зарабатывает 3 11.12.2025, 20:56

3,794

Комментаторы удивились.

Житель Могилева Никита, вероятно, самый популярный кочегар Беларуси. Мужчина трудится на заводе, где производят железобетонные изделия, и рассказывает в TikTok о своих буднях. Люди нередко спрашивают его о зарплате. Никита говорит, что выходит около 1300 рублей. В комментариях разгорелись споры, достаточно ли это. «Зеркало» собрало аргументы сторон.

Кочегаром Никита работает уже четыре года (специальность правильно называется «машинист котельной»), и у него третий разряд. Работает посменно, с графиком «сутки через трое». Сколько часов длится его смена, мужчина не уточняет.

— Предприятие производит железобетонные изделия, а я в течение ночи эти изделия пытаюсь высушить при помощи пара, — говорит он.

Недавно Никита рассказал о зарплате за октябрь. За восемь смен ему заплатили около 1230 рублей, плюс аванс — 100 рублей. Говорит, четыре года назад получал 700 рублей.

— Для этой работы 700 реально мало, а 1200−1300 за семь-восемь смен в месяц, с тем учетом, что ты периодически не работаешь в субботу и в воскресенье, то в принципе не сказать, что много, но уверенный середнячок, — поделился мнением Никита. — Врать не буду, зарплата у нас действительно выросла: сначала — 900, а вот в прошлом году — до 1200. В этом — роста никакого не было.

Кроме того, сотрудникам начисляют премии. Например, Никита получил 100 рублей ко Дню строителя и еще столько же во время перехода с летнего сезона на осенний.

Ролик с мнением молодого человека о зарплате посмотрели более 185 тысяч раз. Под ним — свыше 250 комментариев: часть пользователей удивлялась, как кочегар живет на такие деньги. Вот некоторые из их сообщений:

«Что? Я на полставки столько зарабатываю, вы вообще чего там сидите?»

«3500 — и то мало, как вы живете?»

«У меня два раза повышали в этом году»;

«Блин, а я наладчика на 2500−3200 найти не могу. Какие 1200? Это где, в лесу зп?»

«Две дочки и жена, на четверых — это зарплата только на еду».

«Я 10 лет назад из-за такой зарплаты уволился. Какие плюсы?»

«Не знаю, сколько вам нужно зарабатывать, чтобы для вас это было норма»

Обсуждение вышло бурным. Некоторые из комментариев задели и самого Никиту. Особенно самый «залайканный»:

— Человечище! Этот рост даже не покрывает инфляцию. Ну, согласись, 1200 [рублей] — это по факту на еду, одежду и проезд. Не более. И как жить и развиваться дальше? — обратился к кочегару один из пользователей.

Никита ответил, что такую зарплату он получил «всего за восемь смен в месяц» (правда, не уточнил, сколько часов отработал). По его словам, в Могилеве для кочегара с таким графиков — «это середнячок».

— Понимающие люди под видео пишут, что на три выходных можно еще найти подработку и зарабатывать, соответственно, больше. Что, в принципе, молодые парни, да и люди в возрасте [и делают]. Они еще параллельно чем-то занимаются, а не сидят, допустим, как «скуфы» (пренебрежительное прозвище неухоженных мужчин с лишним весом, которые не занимаются спортом и работают на низкооплачиваемой работе. — Прим. ред.), — эмоционально прокомментировал автор аккаунта. — Логично, что 1200 — это не предел мечтаний. Ну, кто тебе за восемь смен на госработе будет больше платить в провинции (мы не говорим про Минск и крупный город). Кто? В идеале хотелось бы больше, но это середнячок.

Возразил Никита и тем, кто считает, что зарплата в 1200−1300 рублей «для мужика слезы».

— Ну, в смысле слезы? Это вполне хорошая, достойная зарплата, — парировал он. — Сказать, что мне ее не хватает, не могу. Все свои потребности полностью закрываю, от слова совсем. Я на эти деньги покупаю еду, заправляю машину, соответственно, откладываю. Ну и раз в год куда-нибудь выбираюсь из страны. Я, ребят, не знаю, сколько вам нужно зарабатывать, чтобы для вас это было норма.

Кочегар не писал, арендует ли он жилье и какую платит коммуналку. Указал лишь, что жены и детей у него нет.

В комментариях нашлись и те, кто сравнил беларусскую зарплату парня с польской, отметив, что в стране-соседке за этот же труд он получал бы около 6000 злотых, то есть 4800 рублей (тут и далее сумма в беларусских рублях указана по курсу Нацбанка на 11 декабря).

Никита ответил на это, что не стоит сравнивать Беларусь и Польшу, так как в каждой стране есть свои плюсы и минусы. По словам молодого человека, с 2017 по 2020-й он сам жил и работал в Варшаве. Однако вернулся с «твердой уверенностью», что уезжать туда «на постоянку» он не хочет.

— Предположим, если ты работаешь за 6000 злотых в месяц, то твои расходы будут равняться приблизительно этой же зарплате, — поделился мнением Никита.

Он считает, что немало денег придется потратить на аренду жилья и еду. Из его воспоминаний, в 2017 году «они с пацанами» на 100 злотых (80 рублей) закупались на неделю.

— То есть тебе 400−500 злотых (320−400 рублей) на месяц, в принципе, с головой хватало. Сейчас за 500 злотых, я не знаю, ты [образно] три конфеты купишь. Максимум. И два «Ролтона», — рассуждает житель Могилева.

— Расходы выросли. Все это прекрасно знают и понимают, — убеждает Максим. — И не нужно находить оправдание тому, что там все хорошо и прекрасно. Если ты только переехал, этих минусов не замечаешь, но увидишь потом, немножко позже <…>, когда твои эмоции радужные подугаснут и ты сможешь реально взглянуть на вещи, а не летать в каких-то иллюзиях <…>.

