Рост экономики Украины ускорился до 5,3% в ноябре 11.12.2025, 21:06

Несмотря на обстрелы энергетики.

В ноябре 2025 года рост реального ВВП Украины ускорился до 5,3% против 2,3% в октябре. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Основными драйверами ускорения стали сельское хозяйство, внутренняя торговля, строительство и перерабатывающая промышленность.

«Украинская экономика продолжает расти, несмотря на перебои с энергоснабжением, вызванные массированными атаками по критической инфраструктуре, бизнес в дальнейшем адаптируется к сложным условиям. И при этом Украина демонстрирует более динамичный рост, чем РФ», – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Экономический рост поддерживают программы развития бизнеса и международная помощь, стимулирующие внутреннее производство. Важным фактором также стало бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья и закупок для оборонной промышленности.

Кроме того, утверждают в министерстве, продолжаются структурные изменения в производстве: растет доля отраслей с высокой добавленной стоимостью. Так, доля машиностроения увеличилась до 9% против 5,7% в 2021 году.

Увеличивается загруженность мощностей в фармацевтике, мебельной, деревообрабатывающей, пищевой и текстильной промышленности.

