У кошек обнаружили неожиданную «визитную карточку» 11.12.2025, 21:13

1,026

Мурчание лучше определяет кошку, чем ее мяуканье.

Мурчание домашних кошек оказалось куда более надежной «визитной карточкой», чем мяуканье. Исследователи из Музея естественной истории Берлина и Неаполитанского университета Фридриха II доказали, что именно ритмичное низкочастотное урчание сохраняет индивидуальные особенности животного, тогда как мяуканье заметно меняется в зависимости от ситуации. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые использовали методы автоматического распознавания речи и записи из Звукового архива берлинского музея. Компьютер анализировал акустическую структуру мурчания и пытался определить, какой именно кошке принадлежит звук. Оказалось, что даже при разнообразии тембра и громкости мурчание остается стабильным и легко узнаваемым, тогда как мяуканье — «пластичное»: в нем гораздо больше внутриличностной вариабельности.

По словам соавтора исследования Даниэле Руссо, именно мурчание — привычный фон контакта между котенком и матерью в первые дни жизни — оказалось неожиданно информативным: каждая кошка обладала своим характерным ритмом и спектром частот. Мяуканье же эволюционно превратилось в универсальный инструмент коммуникации с человеком. Домашние кошки используют его, когда требуют еду, внимание или выражают недовольство, и эта функциональная гибкость отражается в акустике.

Чтобы оценить влияние одомашнивания, исследователи сравнили мяуканье пяти видов диких кошачьих — от лесных котов до гепардов и пум. Домашние кошки продемонстрировали значительно большую вариативность, что, по мнению авторов, указывает на адаптацию к жизни рядом с человеком. Разные бытовые сценарии, реакции хозяев и сложность социальных взаимодействий способствовали отбору животных, умеющих менять интонацию и структуру сигнала.

Как отметила биоакустик Мирьям Кнерншильд, результаты показывают двойственную природу голосового общения кошек: мурчание служит надежным маркером индивидуальности и помогает животным узнавать друг друга в спокойных контактах, а мяуканье — гибким инструментом, который эволюционировал специально для взаимодействия с людьми. Эти данные уточняют представления о том, как одомашнивание формирует акустические сигналы животных и какие элементы их «языка» остаются устойчивыми, а какие — подстраиваются под социальную среду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com