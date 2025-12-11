закрыть
Генсек НАТО призвал «проверить Путина» на желание мира

  • 11.12.2025, 21:23
Генсек НАТО призвал «проверить Путина» на желание мира
Марк Рютте
Фото: Getty Images

Нужно продолжать давление на РФ.

Североатлантическому альянсу нужно «проверить» президента России Владимира Путина на желание прекратить войну в Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает газета The Guardian.

«Давайте проверим Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира или предпочитает, чтобы бойня продолжалась», — сказал он.

По словам Рютте, диктатор России «занимается построением империи».

Как отметил генсек альянса, для Запада важно, чтобы «мы все продолжали оказывать давление на Россию и поддерживали подлинные усилия по прекращению этой войны».

11 декабря Рютте также призвал страны — члены блока перейти к военному образу мышления, заявив, что альянс является «следующей целью» России.

По его словам, НАТО уже находится под ударом. Рютте отметил, что когда стал генсеком альянса, предупреждал: то, что происходит в Украине, может произойти и с участниками блока.

