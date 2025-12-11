закрыть
11 декабря 2025, четверг, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно мужчина нашел женскую сумочку с крупной суммой денег и вернул ее владелице

1
  • 11.12.2025, 21:37
В Гродно мужчина нашел женскую сумочку с крупной суммой денег и вернул ее владелице

В сумочке было 14 тысяч белорусских рублей.

8 декабря 39‑летняя жительница Гродно пошла в супермаркет, взяв с собой сумочку, где помимо паспорта была большая сумма денег в разных валютах (14 тысяч белорусских рублей в эквиваленте). На выходе из магазина женщина случайно оставила сумочку около автомобиля.

Когда она обнаружила пропажу, то обратилась в РОВД.

Тем временем в милицию поступила информация о находке на улице Гагарина. Оказалось, что это была та самая сумочка.

Мужчина, который нашел вещь на парковке, просмотрел содержимое и принял решение вернуть деньги владелице.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип