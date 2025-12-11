В Гродно мужчина нашел женскую сумочку с крупной суммой денег и вернул ее владелице

В Гродно мужчина нашел женскую сумочку с крупной суммой денег и вернул ее владелице1
- 11.12.2025, 21:37
В сумочке было 14 тысяч белорусских рублей.
8 декабря 39‑летняя жительница Гродно пошла в супермаркет, взяв с собой сумочку, где помимо паспорта была большая сумма денег в разных валютах (14 тысяч белорусских рублей в эквиваленте). На выходе из магазина женщина случайно оставила сумочку около автомобиля.
Когда она обнаружила пропажу, то обратилась в РОВД.
Тем временем в милицию поступила информация о находке на улице Гагарина. Оказалось, что это была та самая сумочка.
Мужчина, который нашел вещь на парковке, просмотрел содержимое и принял решение вернуть деньги владелице.