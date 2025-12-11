МОК разрешил проводить международные турниры в Беларуси 6 11.12.2025, 22:17

Исполком Международного олимпийского комитета смягчил санкции.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил действовавшую с 2022 года рекомендацию не проводить международные турниры в Беларуси, сообщается на сайте организации.

Международные федерации должны по-прежнему воздерживаться от организации или поддержки спортивных мероприятий в России.

Другие санкции МОК против правительств России и Беларуси, введенные после начала войны в Украине, должны оставаться в силе, в частности, ограничение на приглашение на спортивные мероприятия или встречи чиновников.

При этом МОК оставил в силе ограничения для россиян и белорусов на взрослых соревнованиях (нейтральный статус, индивидуальные виды спорта), а для юношеских турниров рекомендовал их отменить.

