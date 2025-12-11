МОК разрешил проводить международные турниры в Беларуси

МОК разрешил проводить международные турниры в Беларуси6
11.12.2025, 22:17
Исполком Международного олимпийского комитета смягчил санкции.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил действовавшую с 2022 года рекомендацию не проводить международные турниры в Беларуси, сообщается на сайте организации.
Международные федерации должны по-прежнему воздерживаться от организации или поддержки спортивных мероприятий в России.
Другие санкции МОК против правительств России и Беларуси, введенные после начала войны в Украине, должны оставаться в силе, в частности, ограничение на приглашение на спортивные мероприятия или встречи чиновников.
При этом МОК оставил в силе ограничения для россиян и белорусов на взрослых соревнованиях (нейтральный статус, индивидуальные виды спорта), а для юношеских турниров рекомендовал их отменить.