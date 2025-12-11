Украина рассчитывает получить в 2026 году оружие на $15-16 млрд 11.12.2025, 22:28

В следующем году Украина ожидает оружие на $15-16 млрд в рамках инициативы PURL. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондентка LIGA.net.

«По PURL у нас были разговоры с американской стороной, и мы движемся в рамках этой программы. И нам следует рассчитывать на пакеты через PURL в $15-16 млрд на следующий год», – сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что война завершится, но Украине «нужно это оружие, чтобы просто оно было на складах, чтобы это поддерживало обеспечение безопасности, потому что никто не знает, что будет послезавтра».

«Я просил их [американцев], в любом случае, чтобы это было параллельно: мирные переговоры и PURL. Это параллельный процесс. Поэтому они его не останавливают», – добавил президент Украины.

Он отметил, что Украина продолжает получать разведывательную информацию от США.

«Я думаю, что в любом случае они [разведданные] будут у нас. Но это на сегодня. Однако мы не знаем, как закончатся эти все переговоры. И мы не знаем, каким на самом деле будет результат. Мы хотим мира. И мы стараемся быть максимально конструктивными», – сказал глава государства.

