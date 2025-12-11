закрыть
11 декабря 2025, четверг
В Узбекистане запретят покупать алкоголь и табак за наличные

  • 11.12.2025, 22:51
С 1 апреля 2026 года.

В Узбекистане в рамках борьбы с теневой экономикой с 1 апреля 2026 года будет запрещено покупать ряд продуктов и вещей за наличные деньги. Соответствующий указ президента Шавката Мирзиеева опубликован в Национальной базе данных законодательства республики.

Согласно документу, с 1 апреля следующего года в Узбекистане нельзя будет купить за наличные алкоголь, табак, недвижимость, а также машины и товары дороже 25 млн сумов. Также под ограничения попадут оплата услуг государственных органов, оплата ЖКУ (электричество, газ и вода), бензин и другие категории товаров. За них можно будет расплатиться только с использованием безналичных платежей или QR-кодов.

