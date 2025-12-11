Совет ЕС утвердил шестой транш помощи Украине 11.12.2025, 23:07

Сумма составит €2,3 млрд.

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил выделение макрофинансовой помощи Украине по инструменту Ukraine Facility. Сумма составит €2,3 млрд. Об этом сообщили на сайте совета.

«Совет ЕС утвердил выделение Киеву шестого транша из «Фонда поддержки Украины» в 2,3 млрд евро», — говорится в заявлении Совета ЕС. В документе указано, что деньги «поступят скоро».

Ukraine Facility — инструмент финансовой помощи Украине, по которому страны ЕС планируют выделить Киеву до €50 млрд до 2027 года. Около €39 млрд предназначены для укрепления макрофинансовой стабильности страны. Остальная сумма — специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

В ноябре ЕС выделил Украине пятый транш в размере €1,8 млрд. Программа поддержки Киева со стороны ЕС вступила в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает стабильное финансирование и поддержку восстановления Украины с 2024 по 2027 годы. Общий объем помощи достиг €180 млрд.

